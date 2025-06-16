Токівський водоспад на Криворіжжі: туристичний гід і унікальна природа

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У часи повномасштабного вторгнення, коли кордони закриті, жителі Дніпропетровщини відкривають для себе нові туристичні маршрути. Одним із таких є селище Токівське на Криворіжжі, яке приваблює відвідувачів своїм унікальним водоспадом та природними “ваннами-джакузі”. У цій статті ми розглянемо, як дістатися до Токівського водоспаду, яка там інфраструктура та що думають відпочивальники про це місце.

Токівський водоспад – це каскад порогів на річці Кам’янці, що є притокою Базавлука. Ця гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення має висоту близько 6 метрів і протяжність приблизно 30 метрів. Водоспад утворився на основі унікального рожевого граніту.

Еколог Вадим Манюк зазначає, що річка Кам’янка прорізала гранітні скелі, створивши токівські рожеві граніти.

“Це особливе утворення. За хімічним складом вони схожі на інші граніти, але мають особливий рожевий, такий темно-рожевий колір. Вони дуже монолітні, в них фактично не утворюються тріщини.” – Вадим Манюк

Відпочивальники відзначають, що вода у водоспаді прохолодна, але в природних кам’яних “ваннах” вона швидко нагрівається. Під струменями водоспаду можна насолоджуватися своєрідними “ваннами-джакузі”. Олександра з Нікополя поділилася своїми враженнями:

“Ми вперше тут. Тут дуже гарно, було цікаво подивитись, як тут, – і нам сподобалось. Купатись не буду, але ноги помочу.” – Олександра, відпочивальниця

Євген, який часто відвідує це місце, зазначив, що воно більш популярне навесні.

“Колись це місце було популярним у байдарників, вони тут сплавлялись. А ще тут багато змій – треба бути обережними.” – Євген

Токівські водоспади також приваблюють туристів можливістю уявити, якими колись були дніпровські пороги. Вадим Манюк розповідає:

“Цієї унікальної пам’ятки до нас могло б і не дійти. Річ у тому, що коли там почали добувати цей токівський граніт, був задум все це зруйнувати, захопити кар’єром, розкопати і видобути, а річку Кам’янку взагалі обійти, пустити іншим руслом. І тільки завдяки наполегливій боротьбі місцевих жителів, які розуміли цінність цієї пам’ятки, вдалося, навіть в ті складні, радянські часи, все ж таки відстояти.” – Вадим Манюк

Поруч із водоспадом розташована геологічна пам’ятка природи – гранітний каньйон на річці Кам’янці, частина якого затоплена бірюзовою водою. Ця місцевість багата на різноманітні рослини, включаючи рідкісні види, такі як ендемік – наклад цимбахазма дніпровська.

Щоб дістатися до Токівського водоспаду, можна скористатися рейсовим автобусом до Покрова, а далі ловити попутки або домовлятися з таксистами. Автомобілем з Дніпра є два маршрути: через Нікополь і Покров або через Софіївку і Кам’янку. Перший варіант кращий через якість дороги. Відстань становить близько 170 кілометрів, а час у дорозі – приблизно 2,5 години.

На жаль, інфраструктура біля водоспаду обмежена: немає магазинів, облаштованих місць для купання чи пляжу. Захід у воду може бути слизьким і мулистим. Найближчі магазини розташовані у селі за 5-7 кілометрів.