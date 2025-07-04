Вибух на автозаправці в Римі: понад 20 постраждалих та масштабна пожежа

Як повідомляють медіа ANSA і Reuters

4 липня, у п’ятницю, на автозаправній станції в східній частині Риму стався потужний вибух, внаслідок якого постраждали понад 20 осіб, серед яких вісім поліцейських та один пожежник. Цю інформацію підтвердили італійські інформаційні агентства ANSA та Reuters.

Згідно з даними ANSA, жоден з постраждалих не перебуває у критичному стані. Вибух, що стався на станції, де реалізуються бензин, дизельне паливо та скраплений газ, був чутний по всьому місту.

Аварійні служби прибули на місце події ще до вибуху, оскільки їх викликали після того, як вантажівка пошкодила трубопровід на станції технічного обслуговування. Про це повідомляють місцеві новинні агентства.

Вогонь, що виник внаслідок вибуху, перекинувся на сусіднє депо, а ударна хвиля пошкодила навколишні будівлі.

“Ми працюємо над вибухом цистерни … пожежа все ще триває.” – Пожежна служба Італії

Один з пожежників був госпіталізований, а вісім поліцейських отримали поранення. Також постраждали працівники швидкої допомоги та перехожі, хоча точна кількість постраждалих наразі не уточнюється.

Швидка допомога повідомила, що п’ятеро людей були доставлені до лікарні для надання медичної допомоги.

Місцевий новинний сайт Roma Today опублікував фотографії величезної кулі полум’я та диму, що піднімалися високо над станцією техобслуговування та навколишніми будинками. Деякі знімки пожежної служби свідчать про те, що заправка майже повністю вигоріла.

Свідок події поділився своїми враженнями з Reuters:

“Я почув вибух, коли виходив з дому, він був дуже сильним, весь будинок здригнувся, і я злякався, що вікна можуть вилетіти, враховуючи, наскільки потужним він був.”

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні стежить за розвитком ситуації, про що повідомляє її офіс.