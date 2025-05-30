Вибух на заводі Krušik у Сербії: постраждалі та політичний контекст

Про це повідомляє Балканська служба Радіо Свобода із посиланням на пресслужбу підприємства.

30 травня, близько 8:00 ранку, на заводі Krušik у Сербії стався вибух під час планових робіт з пресування пентеріту – вибухової речовини, що використовується для виготовлення боєприпасів. Інформацію про інцидент оприлюднила пресслужба підприємства, зазначаючи, що вибух стався внаслідок технічних робіт.

В результаті вибуху четверо працівників отримали контузії, а один – різані травми. Усі постраждалі були терміново госпіталізовані для надання медичної допомоги.

Цей інцидент стався на фоні звинувачень з боку Служби зовнішньої розвідки Росії, яка стверджувала, що сербські оборонні заводи нібито таємно постачають боєприпаси Україні через посередників, зокрема Чехію, Польщу та Болгарію. Прокремлівські медіа поширили інформацію про сотні тисяч снарядів і мільйони набоїв, проте офіційні коментарі з боку Белграда та Києва не надходили.

Після цих заяв проросійські партії в Сербії закликали президента Александра Вучича зупинити такі постачання.

Цей вибух не є першим на заводі Krušik. У травні 2023 року тут також стався вибух, внаслідок якого один працівник отримав поранення. Подібні інциденти мали місце і в січні 2023 року, а також у серпні 2022 року, коли працівники заводу зазнали травм.

Вибухи траплялися і на інших підприємствах оборонної промисловості Сербії. Наприклад, більше року тому на заводі “Слобода” в Чачаку сталися два подібні випадки.

Ставлення Сербії до війни в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сербія не приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Москви. Президент Александар Вучич неодноразово підкреслював, що країна дотримується військового нейтралітету і не постачає зброю жодній зі сторін конфлікту, проте надає гуманітарну допомогу Україні.

Водночас західні ЗМІ, зокрема Financial Times, повідомляли про контракти сербських виробників озброєння з європейськими компаніями, які постачають боєприпаси до України. У відповідь на це Белград заявив, що експорт здійснюється “виключно для країн, які не перебувають у збройному конфлікті” і не несе відповідальності за подальше перепродавання.

Сербія є кандидатом на вступ до ЄС, але продовжує підтримувати тісні політичні та економічні зв’язки з Росією, зокрема в енергетичній сфері.