Вибух на Печенізькому водосховищі та атака дронів у Харківській області

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Вранці 9 червня у селі Мартове, що на Харківщині, стався трагічний інцидент: 78-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої, перебуваючи на березі Печенізького водосховища. Про це повідомив Олександр Гусаров, керівник Печенізької селищної військової адміністрації.

Пенсіонера у важкому стані доставили до лікарні. Як зазначив Гусаров, чоловік приїхав на риболовлю і намагався підкосити комиш, щоб створити собі зручне місце для лову риби, коли стався вибух.

“Чоловік приїхав на риболовлю на Печенізьке водосховище. Зранку. Хотів забезпечити собі місце лову риби, й трохи підкосити комиш. Почав, відповідно, підкошувати, і підірвався.” – Олександр Гусаров

Після окупації регіону російськими військами у 2022 році берегова лінія Печенізького водосховища залишилася щільно замінованою. Хоча сапери частково працюють на громадських пляжах, багато територій досі не обстежені, що створює небезпеку для місцевих жителів та відпочивальників.

“Частково сапери у нас працюють на громадських пляжах, але є території, які ще не обстежені, тому я завжди попереджаю людей: купальні сезони, відпочивальні сезони – все заборонено. Все закрите на території нашої громади. Ви бачите, які наслідки. Заміновано було у 2022 році, а спрацювало у 2025-му.” – Олександр Гусаров

Крім того, в ніч на 9 червня російські війська здійснили атаку на селище Печеніги, розташоване неподалік Мартового, використовуючи шість безпілотників-камікадзе “Шахед”. Влучання сталися у приватному секторі та на пилорамі, внаслідок чого один рятувальник отримав поранення.