Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Увечері 10 липня в Лангепасі, розташованому в Ханти-Мансійському автономному окрузі Тюменської області Росії, стався вибух на трубопроводі, що постачає газ для російського військово-промислового комплексу. Цей потужний вибух призвів до великої пожежі.

За інформацією, отриманою від джерел у Головному управлінні розвідки Міноборони України, внаслідок спеціальної операції було знищено ділянку великого магістрального газогону, який обслуговує підприємства ВПК у Челябінській, Оренбурзькій та Свердловській областях.

Згідно з даними джерела, пошкоджений газогін мав пропускну здатність 2,6 мільярда кубічних метрів природного газу на рік. Внаслідок вибуху в двох трубах, які постраждали, було близько 4 112 000 м3 газу, оскільки відстань між компресорними станціями становить приблизно 20 кілометрів.

“Оскільки ціна 1 000 м3 газу наразі становить близько 350 доларів США, розмір лише одномоментної завданої шкоди становить щонайменше 1.3 млн доларів США.” – джерело ГУР Міноборони України

Наш співрозмовник зазначив, що роботи з відновлення та тестування газогону можуть тривати близько місяця через складність ремонту труб, які розташовані в болотистій місцевості. Протягом цього часу обсяг постачання газу зменшиться до 25 мільйонів кубічних метрів, що призведе до непрямих матеріальних збитків на майже 76 мільйонів доларів.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що мешканці Лангепаса були “глибоко стурбовані” через сильні вибухи. На місце події терміново прибули екстрені служби та ремонтні бригади.

“Західному Сибіру, з його багатющим природними надрами, який буквально годує Москву і дозволяє Кремлю жити в розкошах, варто вчергове задуматися про своє окремішнє майбутнє. Є відчуття, що коли місцеві почнуть активно виступати за власну незалежність від центру, подібні “незрозумілі вибухи” припиняться, сибіряки більше не будуть гинути за путінські інтереси на т.зв. “сво” а регіон розцвіте завдяки своїм природним багатствам. До того ж моменту, очевидно, то тут, то там буде “що-то проісходіть” з ГУРкотом, вибухами та шаленими збитками.” – співрозмовник з української розвідки

Нагадаємо, що 5 липня поблизу Владивостока, на Далекому Сході Росії, внаслідок вибуху та подальшого загоряння були знищені гілки магістрального газогону. Цей вибух також знищив водогін, що забезпечує питною водою російських військових.

Йдеться про газогін “Владивосток”, частина якого була введена в експлуатацію в березні 2025 року. Він проходить уздовж узбережжя Японського моря і забезпечує газопостачання окремим підрозділам 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту армії РФ.