Вибух у Холодногірському районі Харкова: наслідки та реакція влади

У Холодногірському районі Харкова 22 травня, близько 01:30, стався вибух, наслідки якого наразі усувають. За даними поліції Харківщини, в результаті інциденту постраждало близько десяти житлових будинків та кілька автомобілів.

Три жінки, віком 60, 63 та 68 років, звернулися за медичною допомогою через стресову реакцію на подію. Як повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, ракетного удару по місту не було. Інцидент стався внаслідок повітряного бою, в результаті якого уламки впали на території Холодногірського району.

На даний момент у районі тривають роботи з ліквідації наслідків падіння уламків. Рятувальники та комунальні служби активно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів і забезпеченням безпеки для місцевих мешканців.

Жителі району активно документують наслідки вибуху, публікуючи фото та відео в соціальних мережах. Також були опубліковані світлини, які ілюструють масштаби пошкоджень.

Влада закликає мешканців зберігати спокій і дотримуватися рекомендацій служб безпеки. Всі оновлення щодо ситуації в Холодногірському районі Харкова будуть оперативно повідомлятися через офіційні канали.