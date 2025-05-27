Вибух навчальної гранати в Києві: поліція розслідує інцидент в Оболонському районі

Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції Києва

У Києві, в Оболонському районі, стався вибух біля житлового будинку, що викликало занепокоєння серед мешканців. Правоохоронні органи активно працюють над з’ясуванням усіх деталей інциденту, про що повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції Києва.

Інформація про вибух надійшла близько 19:10. За попередніми даними, невідома особа кинула навчальну гранату з вікна будинку, внаслідок чого вона здетонувала біля під’їзду. На щастя, в результаті вибуху ніхто не постраждав.

На місці події працює слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції, а також вибухотехніки, які займаються розслідуванням. Поліція намагається встановити всі обставини події та особи, причетні до правопорушення.

Цей інцидент стався на фоні інших подій у столиці. Раніше в Подільському районі затримали чоловіка, який, за повідомленнями, кинув гранату в автомобіль. На щастя, внаслідок цього ніхто не постраждав. Затриманий, 41-річний чоловік, пояснив свій вчинок тим, що його дратував шум від сусідів.

Крім того, у Деснянському районі правоохоронці виявили арсенал зброї, що зберігався у гаражі. Підозрюються працівник одного з правоохоронних органів та його батько. Також поліція затримала 49-річного чоловіка, якого підозрюють у продажу зброї та боєприпасів, включаючи пістолети, гранати та вибухівку. За словами правоохоронців, він знаходив клієнтів серед знайомих і проводив угоди особисто, поки не був затриманий під час однієї з таких операцій.