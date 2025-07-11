Вибухи в Одесі під час повітряної тривоги через атаку безпілотників

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Сьогодні в Одесі, під час оголошення повітряної тривоги, пролунав вибух. Місто зазнає атаки з боку російських безпілотників (БпЛА). Цю інформацію підтвердили місцеві кореспонденти.
Перший вибух стався приблизно о 9:47, а наступні вибухи були чутні близько 9:53. Повітряну тривогу оголосили о 9:19.
Представники Повітряних сил повідомили про загрозу використання ударних БпЛА, які рухалися в напрямку Одеси. Загалом зафіксовано щонайменше п’ять вибухів.
О 10:08 було оголошено відбій повітряної тривоги.
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