Вибухи в Одесі під час повітряної тривоги через атаку безпілотників

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сьогодні в Одесі, під час оголошення повітряної тривоги, пролунав вибух. Місто зазнає атаки з боку російських безпілотників (БпЛА). Цю інформацію підтвердили місцеві кореспонденти.

Перший вибух стався приблизно о 9:47, а наступні вибухи були чутні близько 9:53. Повітряну тривогу оголосили о 9:19.

Представники Повітряних сил повідомили про загрозу використання ударних БпЛА, які рухалися в напрямку Одеси. Загалом зафіксовано щонайменше п’ять вибухів.

О 10:08 було оголошено відбій повітряної тривоги.