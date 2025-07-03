Вибух в Одесі під час повітряної тривоги через загрозу ракет

Як повідомляють у Telegram-каналі Повітряних сил
В Одесі під час оголошення повітряної тривоги пролунав вибух. Ця інформація надійшла від місцевих кореспондентів.
Тривога в регіоні була оголошена о 12:48, коли Повітряні сили повідомили про можливу загрозу застосування балістичних ракет з території Криму.
Через три хвилини, о 12:51, спостерігалася швидкісна ціль, що рухалася в напрямку Одеси. Саме в цей момент у місті було чутно вибух.
Додаткова інформація буде надана пізніше.
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