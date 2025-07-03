Вибух в Одесі під час повітряної тривоги через загрозу ракет

Як повідомляють у Telegram-каналі Повітряних сил

В Одесі під час оголошення повітряної тривоги пролунав вибух. Ця інформація надійшла від місцевих кореспондентів.

Тривога в регіоні була оголошена о 12:48, коли Повітряні сили повідомили про можливу загрозу застосування балістичних ракет з території Криму.

Через три хвилини, о 12:51, спостерігалася швидкісна ціль, що рухалася в напрямку Одеси. Саме в цей момент у місті було чутно вибух.

Додаткова інформація буде надана пізніше.