Загибель Гурцієва підтвердив губернатор Володимир Владимиров, пише російська агенція ТАСС

У Ставрополі, Росія, стався вибух, внаслідок якого загинули двоє осіб, серед яких – майор Заур Гурцієв. Цей офіцер відомий своєю участю в авіаударах по Маріуполю під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про його загибель повідомив губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров, згідно з інформацією російських новинних агентств.

Очевидці розповідають, що вибух гранати стався вночі на вулиці Чехова, неподалік від багатоповерхового житлового будинку. Хоча сам будинок не зазнав серйозних пошкоджень, кілька автомобілів постраждали. Правоохоронці розглядають різні версії події, включаючи можливість терористичного акту, пов’язаного з Україною, зазначив губернатор.

Гурцієв був відомий своєю роллю у повітряних ударах по Маріуполю. На сайті російської програми «Час героїв», ініційованої Кремлем, зазначено, що він розробив методику наведення ракет, яка, за їхніми словами, підвищила точність ударів і дозволила вражати бази постачання батальйону «Азов».

У жовтні 2023 року Володимир Путін призначив Гурцієва першим заступником голови адміністрації Ставрополя, що свідчить про його важливу роль у місцевій політиці.

Вибух у Ставрополі викликав значний резонанс, оскільки загибель такого високопрофесійного військового офіцера є рідкісним явищем у Росії, особливо в умовах триваючого конфлікту в Україні.