Вибух у Житомирі: шість постраждалих та розслідування замаху на вбивство

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Ввечері 30 травня у Житомирі стався вибух біля супермаркету на проспекті Миру, внаслідок якого постраждало шість осіб. Поліція кваліфікувала цей інцидент як замах на вбивство. Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька.

За словами Іванни Сілецької, вибух стався близько 23:30, коли невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у натовп людей і втік з місця події.

“Шестеро людей отримали травми в результаті вибуху. За попередніми даними, невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей і втік з місця події. Шестеро місцевих жителів віком від 22 до 42 років були госпіталізовані з тілесними ушкодженнями.” – Іванна Сілецька, речниця Головного управління Нацполіції в Житомирській області

Слідчі органи відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 та пунктами 1 і 5 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, що стосується замаху на вбивство двох або більше осіб, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Правоохоронці активно працюють над встановленням обставин події та розшуком осіб, причетних до цього злочину.