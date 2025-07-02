Вибух на складі в Березині: пожежа, постраждалі та перекриття траси М-06

За інформацією Telegram-каналу Житомирської обласної військової адміністрації

2 липня, близько 18:00, у Житомирі стався вибух, який було чути на значній відстані. Дим помітили в напрямку села Глибочиця, хоча повітряна тривога в цей час не оголошувалася. Сергій Сокальський, голова Глибочицької громади, зазначив, що вибух, ймовірно, стався на складі одного з промислових підприємств у селі Березина.

Олег, працівник автозаправної станції, поділився своїми спостереженнями про подію:

“Перший вибух стався – порозносило, порозбирало. Тут в селах, коли полетіли осколки, почало горіти, хати порозносило. Потім, десь через 3 хвилини після першого вибуху стався другий, але трохи слабший. Незрозуміло, що там саме було, що горіло. В людей вікна повибивало, залізні двері погнуло, дерев’яні – позносило. Дахи порозбирало, пів села горить. На нашій заправці ніхто не постраждав, а з іншого боку двох людей госпіталізували.” – Олег, працівник автозаправної станції “Socar”

За даними Патрульної поліції Житомирської області, через вибух рух на 126-му кілометрі автодороги М-06 Київ – Чоп поблизу села Березина було перекрито в обох напрямках. Організовано об’їзди через сусідні населені пункти, а патрульні забезпечують безпеку та регулювання руху. На місці події працюють всі екстрені служби.

Віталій Бунечко, голова Житомирської обласної військової адміністрації, повідомив, що спеціальні служби активно працюють над локалізацією наслідків вибуху та наданням допомоги постраждалим.

Ірина Романюк, пресофіцерка Головного управління ДСНС в Житомирській області, підтвердила, що на місце події виїхали фахівці ДСНС для оцінки ситуації.

Іванна Сілецька, речниця Головного управління Нацполіції в Житомирській області, уточнює деталі інциденту.

За інформацією Житомирської міської ради, вибух стався на автозаправній станції, розташованій на трасі в напрямку Києва, за кільцевою дорогою. Причини події наразі встановлюються, і на місце оперативно виїхали всі екстрені служби.

Сергій Сокальський також зазначив, що вибух стався на складі одного з промислових підприємств у селі Березина, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та лінії електромереж, а також є інформація про травмованих.

Віктор Гриньов, медичний директор “Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Житомирської обласної ради, повідомив про госпіталізацію двох жінок: одну – в обласну лікарню, іншу – у другу міську. За його словами, через два потужні вибухи постраждалих багато, на місце виїхало близько 20 машин швидкої допомоги, але не всі змогли доїхати через затори на трасі.

Поліція Житомирської області інформує, що на місці події працюють фахівці ДСНС, слідчо-оперативні групи, патрульні та медики. Ведеться розслідування обставин вибуху.

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