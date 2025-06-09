Вибух на військовій базі США в Окінаві: постраждали японські військові

Як повідомляє медіа Reuters

9 червня, у понеділок, на японському острові Окінава, неподалік від військово-повітряної бази США Кадена, стався вибух. Внаслідок інциденту четверо військовослужбовців Наземних сил самооборони Японії, які перебували на складі, отримали легкі травми.

Згідно з інформацією, наданою Міністерством оборони Японії, вибух стався під час підготовки військових до операцій із знешкодження бомб. Постраждалі зазнали рваних ран на пальцях та можливого пошкодження слуху, проте їхньому життю нічого не загрожує.

Вибух, ймовірно, стався на складі нездетонованих боєприпасів, розташованому на території бази. Місцева влада повідомила, що евакуація мешканців сусідніх районів не була оголошена, і ризик подальших вибухів або пожеж відсутній.

Окінава залишається важливим стратегічним пунктом для США, оскільки тут розташована більшість американських військових об’єктів, навіть після повернення острова під контроль Японії у 1972 році, після закінчення Другої світової війни.