20 травня на тимчасово окупованій території лівобережної Херсонщини стався вибух автомобіля УАЗ Patriot, в якому перебували четверо офіцерів підрозділу “Ахмат”. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Інцидент стався між населеними пунктами Скадовськ та Антонівка. Окупанти перевозили боєкомплект, який здетонував після першого вибуху. Внаслідок цього вибуху всі четверо офіцерів “кадирівців” загинули.

Раніше ГУР МО України інформувало про те, що в ніч на 29 березня рух опору на тимчасово окупованій території Херсонщини знищив російський комплекс радіоелектронної боротьби, що свідчить про активність українських сил у цьому регіоні.