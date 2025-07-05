Вибух на газогоні Владивостока та удари ЗСУ по військових об'єктах РФ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В ніч на 5 липня, неподалік Владивостока на Далекому Сході Росії, стався вибух, який призвів до знищення частин магістрального газогону. Вибух також пошкодив водогін, що забезпечує питною водою російських військових. Про це повідомили джерела в українській розвідці.

За інформацією співрозмовника, вибухи сталися приблизно між 1:00 та 2:00 ночі, після чого спалахнула велика пожежа. На місце події оперативно прибули служби РФ та ремонтні бригади.

Зазначається, що йдеться про газогін “Владивосток”, частина якого була введена в експлуатацію в березні 2025 року. Цей газогін проходить уздовж узбережжя Японського моря і забезпечує газом окремі підрозділи 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту армії РФ.

Крім того, за словами джерела, внаслідок вибуху також було знищено водогін, який постачає питну воду військовим гарнізонам російських Збройних сил.

“Аби приховати інформацію від місцевого населення, зважаючи на святкування 165-річчя створення м. Владивосток, місцеві спецслужби вимкнули мобільний інтернет та звʼязок в районі бухти Лазурна (Шамора)”

На даний момент місцева влада Росії не надала жодних коментарів щодо цього інциденту.

Водночас, у ніч на 5 липня Сили спецоперацій ЗСУ завдали удару по аеродрому “Борисоглібськ” у Воронезькій області Росії, де розташовані літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ.

Також підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у співпраці з іншими складовими Сил оборони, атакували завод “ВНИИР-Прогресс” у місті Чебоксари Чуваської Республіки РФ, який виготовляє компоненти для БПЛА типу “Shahed” та ракет “Іскандер-К”.