Вибух крилатої ракети біля Чернігова 17 червня: підтвердження від військової адміністрації

Як повідомив начальник Чернігівської МВА у своєму Telegram-каналі
В ніч на 17 червня на околицях Чернігова прогримів вибух, спричинений російською крилатою ракетою. Цю інформацію підтвердив начальник Чернігівської Міської Військової Адміністрації.
Раніше Повітряні сили Збройних Сил України повідомили про те, що в напрямку Чернігова рухалася крилата ракета, що викликало занепокоєння серед населення.
Цей інцидент підкреслює наявність загрози для безпеки регіону та наголошує на необхідності пильності серед місцевих жителів.
“Вибух підтверджує, що ситуація в регіоні залишається напруженою, і жителям слід бути обережними.”
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