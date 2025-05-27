Вибухи у Снігурівському районі Миколаївщини: повітряна тривога та безпілотники

Про це повідомив очільник Снігурівської військової адміністрації Іван Кухта у Telegram

У ніч на 28 травня, приблизно о 01:25, жителі Снігурівського району Миколаївської області почули вибухи. Повітряну тривогу в регіоні було оголошено о 00:59.

Голова Снігурівської військової адміністрації Іван Кухта підтвердив цю інформацію, зазначивши, що наразі триває з’ясування обставин вибухів. Він також закликав мешканців бути уважними та не ігнорувати сигнали тривоги.

О 01:27 Повітряні сили Збройних сил України повідомили про виявлення руху ударних безпілотників у напрямку Снігурівки, що викликало додаткову тривогу серед населення.

Вибухи були чутні також у Очакові, про що повідомили місцеві жителі. Ситуація залишається під контролем, і влада продовжує стежити за розвитком подій.