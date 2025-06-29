Вибухи у Миколаєві 29 червня: атака дронів та повітряна тривога

Як повідомляють Повітряні сили у своєму Telegram-каналі
В ніч на 29 червня у Миколаєві відбулася серія вибухів, що викликала занепокоєння серед місцевих жителів. Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 00:15, що свідчить про загрозу з повітря.
За інформацією Повітряних сил, було зафіксовано швидкісну ціль, яка наближалася до Миколаєва з південної сторони.
Перші вибухи пролунали близько 01:32. Пізніше, о 02:53, Повітряні сили знову повідомили про виявлення дронів, які рухалися у напрямку міста.
Наступні вибухи були чутні о 02:55, 02:59 та 03:12, а також о 03:33, що свідчить про активність ворожих сил у цьому районі.
Ситуація залишається напруженою, і місцеві жителі стежать за новинами, щоб бути в курсі подій у Миколаєві та області.
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