Вибухи в центрі Сум 3 червня 2025: загиблі та поранені

За даними Telegram-каналу Сумської ОВА

Сьогодні, 3 червня 2025 року, близько 09:18 у Сумах прогриміла серія вибухів. Ворожий обстріл вразив одну з центральних вулиць міста, внаслідок чого постраждали кілька автомобілів, а також є жертви серед населення.

Згідно з інформацією, наданою Сумською обласною військовою адміністрацією, армія РФ влучила в автомобілі, що знаходилися в центрі Сум. На даний момент відомо про одну загиблу особу та кількох поранених. Два автомобілі на місці вибуху згоріли вщент.

Тип зброї, яка була використана під час атаки, наразі встановлюється.

“Наслідки атаки зʼясовуються. На місці працюють рятувальники.” – Сумська ОВА

Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко зазначив, що кількість поранених у місті значна, і їх терміново доставляють до медичних закладів для надання допомоги.

З 11:00 у школі № 10 розпочне свою роботу штаб, який займатиметься ліквідацією наслідків удару. Власникам пошкодженого майна рекомендується мати при собі оригінали та копії документів, таких як паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, технічний паспорт та документи, що підтверджують право власності на житло.

Цю інформацію оприлюднила Сумська міська рада.