Вибухи в Чугуївській громаді 11 липня: руйнування та постраждалі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 11 липня, близько 01:20, у Чугуївській громаді пролунав ряд вибухів, які, за попередніми даними, становили близько десяти. Цю інформацію підтвердили місцеві кореспонденти.

Внаслідок атаки в центральній частині міста було знищено два приватні будинки, а також зазнали значних пошкоджень сусідні споруди. Особливо серйозні ушкодження отримала будівля Чугуївської міської лікарні.

Міський голова Галина Мінаєва повідомила, що в результаті вибухів постраждало троє осіб, серед яких є 65-річна жінка.

Крім того, в одному з мікрорайонів міста зафіксовано влучання безпілотних літальних апаратів, що призвело до пошкодження приватних домоволодінь, зазначила Мінаєва.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також повідомив, що шість безпілотників вразили промислове підприємство, що викликало пожежу на його території.