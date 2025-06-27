Вибухи в Дніпропетровській області 27 червня: жертви та наслідки

Як повідомляє Телеграм-канал Дніпропетровської ОДА
27 червня, приблизно о 11:00, Дніпропетровщина стала свідком серії вибухів. Повітряні сили раніше попереджали про загрозу з повітря, коли швидкісна ціль наближалася до Дніпра. Згодом Сергій Лисак, голова обласної військової адміністрації, підтвердив інформацію про вибухи в місті Самара. Внаслідок атаки виникла пожежа, а також є жертви.
За даними посадовця, станом на 12:27 відомо про трьох загиблих та 14 поранених. О 13:07 кількість загиблих зросла до чотирьох, а поранених – до 17, більшість з яких були госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка перебувають у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості.
Очевидці подій
Місцева мешканка Галина поділилася своїми враженнями від події. Вона була на вулиці, коли пролунав перший вибух, і зазначила, що їх було три.
“Я якраз ішла з дому. Воно як бахнуло, я ледь тут не впала зовсім. Пішла до сусідки, вона каже, давай будем ховатися в хату. А тут ще раз бахнуло. І вже горіло отут все. Пошкоджень нема у мене.”
Ситуація на місці події продовжує уточнюватися. Рятувальні служби активно працюють, ліквідуючи пожежу та надаючи допомогу постраждалим.
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