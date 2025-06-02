Вибухи у Харкові 2 червня 2025: атаки безпілотників і ракет

Як повідомив Telegram-канал міського голови Ігоря Терехова

Сьогодні, 2 червня 2025 року, близько 04:08 у Харкові пролунали потужні вибухи. Спочатку російські війська атакували місто безпілотниками, які влучили в Холодногірському районі, а згодом були випущені дві балістичні ракети по Київському району.

Цю інформацію підтвердив міський голова Харкова Ігор Терехов. За словами очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, внаслідок ударів безпілотників у Холодногірському районі постраждали щонайменше шестеро осіб, серед яких двоє дітей.

В результаті атак було пошкоджено будівлю цивільного підприємства, кілька приватних будинків та автомобілі. Одне з влучань балістичної ракети у Київському районі припало на дорогу, що викликало додаткові руйнування.

Міська влада закликає мешканців бути уважними та дотримуватися всіх заходів безпеки, щоб уникнути небезпеки в умовах ескалації конфлікту.