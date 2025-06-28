Вибухи в Харкові 28 червня: атака безпілотників, постраждалі

За даними Telegram-каналом Олега Синігубова

28 червня ввечері в Харкові пролунали вибухи. За останніми даними, в самому місті влучань не зафіксовано, проте передмістя постраждало внаслідок атак безпілотників, про що повідомив міський голова Ігор Терехов.

Одне з влучань сталося у Київському районі Харкова, про що зазначив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він також повідомив, що внаслідок атаки безпілотника є постраждалий.

У Київському районі міста спалахнув приватний будинок, додав Ігор Терехов.