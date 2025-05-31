Вибухи в Харкові 31 травня: атаки керованими авіабомбами, поранені

Як повідомив керівник ОВА Синєгубов у своєму Telegram-акаунті

Сьогодні, 31 травня, у Харкові після 10:30 було зафіксовано щонайменше чотири вибухи протягом пів години. У зв’язку з цим у місті та області оголосили повітряну тривогу. Повітряні Сили України повідомили про пуски керованих авіаційних бомб (КАБ), які були націлені на місто.

На момент 10:43 інформації про постраждалих внаслідок атак не надходило, про що повідомив Олег Синєгубов, керівник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА).

Міський голова Ігор Терехов уточнив, що вибухи, які чули в Харкові, сталися за межами міста.

Станом на 11:22 стало відомо, що влучання КАБів зафіксували у передмісті Харкова, зокрема у Васищевому та Безлюдівці. Олег Синєгубов надав деталі:

У Васищевому удар припав на територію цивільного підприємства, внаслідок чого пошкоджено будівлі, а дві особи отримали травми;

У Безлюдівці постраждав приватний будинок, одна людина також отримала травми.

На місцях влучань працюють екстрені служби, зазначив керівник ОВА, підкреслюючи важливість оперативного реагування на ситуацію.