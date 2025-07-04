Вибухи у Кривому Розі 4 липня 2025: постраждалі та наслідки атаки РФ

Про це у своєму Telegram-каналі керівника Ради оборони міста Олександра Вілкула

Ввечері 4 липня 2025 року у Кривому Розі пролунали потужні вибухи, внаслідок яких постраждали восьмеро людей. Війська РФ завдали удару по об’єкту цивільної інфраструктури. Про це повідомив Олександр Вілкул, керівник Ради оборони міста, у своєму Telegram-каналі. На місці події вже працюють рятувальні та комунальні служби, а також створено штаб допомоги, де надаватимуть будівельні матеріали та прийматимуть заяви на матеріальну допомогу.

Внаслідок атаки у сусідніх будівлях вибило вікна. За інформацією Сергія Лисака, голови обласної військової адміністрації, у місті виникла пожежа. Станом на 19:21 відомо про трьох поранених, один з яких у важкому стані та перебуває в операційній. Двоє інших отримали травми середньої тяжкості.

Кількість поранених зросла до семи до 20:24. Один з постраждалих залишається у важкому стані, троє – у середньому, а ще троє лікуються амбулаторно. О 21:22 Лисак повідомив, що загальна кількість поранених досягла восьми, з яких троє госпіталізовані, а решта отримують амбулаторну допомогу. Пожежі, що виникли внаслідок атаки, вже ліквідовані. Пошкоджено два багатоквартирні будинки, навчальний заклад, готель та кілька транспортних засобів.

Свідчення місцевих жителів про атаку на Кривий Ріг

Місцева жителька Наталя розповіла про події того вечора: “Я у квартирі сиджу, а воно гудить наді мною, не знаєш куди бігти – чи в підвал, чи в укриття. Моя оселя не постраждала, в нас нові вікна, а де старі вікна – то побило. Така сильна вибухова хвиля і потім вже, не встигла до тями дійти, і знову вибух.”

“Я у квартирі сиджу, а воно гудить наді мною, не знаєш куди бігти – чи в підвал, чи в укриття. Моя оселя не постраждала, в нас нові вікна, а де старі вікна – то побило. Така сильна вибухова хвиля і потім вже, не встигла до тями дійти, і знову вибух.” – Наталя

Інший місцевий житель Анатолій поділився своїми враженнями: “Не чуть було, машини ж їдуть вулицею. Тоді вий такий, і одразу вибух. Почали сипатися на голову якісь залізячки, шматочки шиферу по дорозі.”

“Не чуть було, машини ж їдуть вулицею. Тоді вий такий, і одразу вибух. Почали сипатися на голову якісь залізячки, шматочки шиферу по дорозі.” – Анатолій

Ситуація в Кривому Розі залишається напруженою, і новини про події продовжують надходити.