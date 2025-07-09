Як повідомив міський голова Ігор Поліщук у своєму Telegram-каналі

У ніч на 9 липня у Луцьку, обласному центрі Волині, пролунали кілька вибухів через загрозу з боку російських безпілотних літальних апаратів (БпЛА) та аеробалістичних ракет “Кинджал”.

Міський голова Ігор Поліщук повідомив, що в місті активно працюють сили протиповітряної оборони. Повітряну тривогу на території Волинської області оголосили о 1:55, а перші вибухи мешканці почули о 2:20.

Повітряні сили Збройних сил України неодноразово попереджали про можливий рух російських безпілотників у напрямку Луцька з різних сторін.

О 2:56 Ігор Поліщук повідомив, що в бік Луцька рухаються аеробалістичні ракети “Кинджал”, запущені з російського літака МІГ-31К. Гучні вибухи луцькі мешканці почули о 2:58.

О 3:17 у Повітряних силах ЗСУ закликали мешканців Луцька залишатися в укриттях, оскільки знову з різних напрямків наближаються безпілотники.

Інформація про події продовжує оновлюватися.