Як повідомив міський голова Ігор Поліщук у своєму Telegram-каналі
У ніч на 9 липня у Луцьку, обласному центрі Волині, пролунали кілька вибухів через загрозу з боку російських безпілотних літальних апаратів (БпЛА) та аеробалістичних ракет “Кинджал”.
Міський голова Ігор Поліщук повідомив, що в місті активно працюють сили протиповітряної оборони. Повітряну тривогу на території Волинської області оголосили о 1:55, а перші вибухи мешканці почули о 2:20.
Повітряні сили Збройних сил України неодноразово попереджали про можливий рух російських безпілотників у напрямку Луцька з різних сторін.
О 2:56 Ігор Поліщук повідомив, що в бік Луцька рухаються аеробалістичні ракети “Кинджал”, запущені з російського літака МІГ-31К. Гучні вибухи луцькі мешканці почули о 2:58.
О 3:17 у Повітряних силах ЗСУ закликали мешканців Луцька залишатися в укриттях, оскільки знову з різних напрямків наближаються безпілотники.
Інформація про події продовжує оновлюватися.
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