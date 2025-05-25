Вибухи в Миколаєві через атаку дронів 25 травня – постраждалі та наслідки

Як повідомив очільник ОВА Віталій Кім у телеграм-каналі

У ніч на 25 травня в Миколаєві пролунала серія вибухів, що викликала тривогу серед мешканців. О 22:04 в регіоні було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ударними дронами з боку Росії.

За попередніми даними, двоє людей отримали травми внаслідок вибухів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Станом на 03:02 обидва постраждалих були госпіталізовані.

Повітряні сили ЗСУ раніше попереджали про рух російських безпілотників у напрямку Миколаєва. Міський голова Олександр Сєнкевич о 00:45 підтвердив загрозу дронів для міста.

О 01:17 Віталій Кім повідомив, що екстрені служби активно працюють на місцях подій, а також надходять численні виклики до “швидкої” допомоги.

Олександр Сєнкевич також зазначив, що внаслідок вибухів були пошкоджені будівлі в житловому секторі. “Ми працюємо над оцінкою наслідків. Більше інформації буде надано згодом,” – додав він.