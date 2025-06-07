Вибухи в Тернополі в ніч на 7 червня: робота ППО під час повітряної тривоги

Як повідомляють у телеграм-каналі Повітряних сил України

У ніч на 7 червня в Тернополі було чути звуки вибухів, які почалися приблизно о 2:24. За попередніми даними, це могло бути пов’язано з роботою засобів протиповітряної оборони (ППО). Інформацію про подію підтвердили місцеві кореспонденти.

Повітряна тривога в області була оголошена о 2:05. У цей момент у телеграм-каналі Повітряних сил України з’явилося попередження про можливу загрозу з боку ударних безпілотників (БпЛА) для регіону.

Перші вибухи в місті почули о 2:24, що, ймовірно, свідчить про активність ППО. Через десять хвилин, о 2:34, пролунали повторні вибухи. Лише о 2:40 в області було оголошено відбій повітряної тривоги.

Варто зазначити, що в ніч на 6 червня повітряна тривога на Тернопільщині розпочалася о 0:55, а перші вибухи в місті почули о 3:16. Тоді зафіксували влучання у промислові об’єкти та інфраструктуру, внаслідок чого були травмовані люди.

Внаслідок обстрілу в Тернопільському районі без електропостачання залишилися майже 4 тисячі споживачів.

Нагадаємо, що раніше, в ніч на 25 травня, кілька будинків у Тернополі також зазнали пошкоджень через обстріл.