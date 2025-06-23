Вибух у Херсоні: інцидент із вибухонебезпечним предметом та правила безпеки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Корабельному районі Херсона стався інцидент, коли місцевий мешканець підібрав невідомий предмет, який вибухнув у нього в руках. Про це повідомила міська військова адміністрація на своїй сторінці у Facebook.

Вибух стався вранці 23 червня. 28-річний чоловік отримав численні переломи лівої кисті та вибухову травму. Його терміново доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Дії при виявленні вибухонебезпечних предметів

У навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області підготували інструкцію, що описує, як діяти у випадку виявлення вибухонебезпечного предмета.

Не наближайтеся!

Зупиніться і голосно попередьте інших про небезпеку, якщо поруч є люди.

Уважно огляньте територію на предмет наявності інших небезпечних предметів.

Обережно відійдіть на безпечну відстань, слідуючи своїми слідами. Якщо є можливість, сховайтеся за найближчу будівлю.

Позначте небезпечну зону помітним знаком, наприклад, стрічкою або хусткою, але не наближайтеся до вибухонебезпечного предмета.

Терміново повідомте про знахідку до ДСНС за номером 101 або до поліції – 102. Дзвоніть лише після того, як відійдете на безпечну відстань.

У центрі наголошують, що не можна користуватися телефоном у безпосередній близькості до мін, боєприпасів або інших небезпечних предметів.