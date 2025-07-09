Екстремальна спека в Європі 2025: понад 2300 передчасних смертей через зміну клімату

Про це пише ВВС.

Екстремальна спека, яка охопила Європу минулого тижня, могла стати причиною передчасної смерті близько 2300 осіб. Це стало відомо завдяки дослідженню, проведеному вченими з King’s College та Лондонської школи тропічної медицини.

У рамках дослідження були проаналізовані дані з 12 міст, серед яких Барселона, Мадрид, Лондон і Мілан, де температура підвищилася на 4 градуси за Цельсієм протягом 10 днів спеки. У деяких регіонах Західної Європи температура перевищувала 40 градусів.

З усіх 2300 передчасних смертей приблизно 1500 пов’язані зі змінами клімату, які посилили спекотні умови.

Це дослідження не є першим, що вказує на зв’язок між спекою та підвищеним ризиком смертності. За даними європейських інститутів охорони здоров’я, у 2022 році через спекотну погоду в Європі могло загинути до 61 тисячі людей.

Вчені оцінили вплив зміни клімату, порівнюючи реальну інтенсивність спеки з моделлю, яка б існувала без антропогенного потепління, викликаного спалюванням викопного пального.

Використовуючи історичні метеодані, дослідники дійшли висновку, що без людського впливу температура була б на 2–4 градуси нижчою у 11 з 12 міст.

Додаткове підвищення температури значно збільшило ризики для понад 30 мільйонів мешканців великих міст, таких як Париж, Лондон і Мадрид.

Дослідники також зазначили, що більшість смертей, пов’язаних зі спекою, не реєструються офіційно, а деякі уряди не публікують відповідні дані.

“Зміна клімату зробила його значно спекотнішим, – наголошує один із авторів дослідження, доктор Бен Кларк з Імперського коледжу Лондона. – Це призводить до того, що певні групи людей опиняються у більш небезпечній зоні. Для деяких людей це просто тепла і хороша погода, але для значної частини населення вона стає небезпечнішою”.

Особливо вразливими до спеки є літні люди, хворі, маленькі діти, працівники на відкритому повітрі та ті, хто тривалий час піддається впливу високих температур.

У містах вплив спеки посилюється через поглинання тепла асфальтом і будівлями, що робить міські райони значно спекотнішими.

За даними метеослужби Copernicus, під час хвилі спеки на півдні Європи спостерігалися «тропічні ночі», коли нічні температури не опускалися достатньо низько для відновлення організму.

“Підвищення температури під час аномальної спеки всього на два-чотири градуси може означати різницю між життям і смертю для тисяч людей, – каже викладач Імперського коледжу Лондона Гаріфалос Костянтинудіс. – Ось чому аномальну спеку називають тихою вбивцею. Більшість смертей, пов’язаних зі спекою, трапляються вдома і в лікарнях, далеко від очей громадськості, і про них рідко повідомляють”.

Наразі Європейська метеослужба Copernicus повідомила, що 2025 року Західна Європа пережила найспекотніший червень за всю історію спостережень.