Аномальна спека в Південній Європі: лісові пожежі та загрози здоров’ю

Про це повідомляє AP.

Південна Європа переживає аномально високу температуру, яка перевищує 40°C в Італії, Іспанії та Греції. Це призвело до нових попереджень від місцевої влади про загрозу лісових пожеж, повідомляє AP.

Зміна клімату, на думку експертів, є основною причиною зростання частоти та інтенсивності теплових хвиль, що робить такі екстремальні погодні явища звичними для південних регіонів Європи.

У неділю дві третини Португалії були оголошені в стані підвищеної готовності через спеку та ризик лісових пожеж, а в Лісабоні температура перевищила 42°C.

В Італії регіони Лаціо, Тоскана, Калабрія, Апулія та Умбрія планують заборонити деякі види робіт на відкритому повітрі в найспекотніші години. Профспілки закликали уряд поширити ці заходи на всю країну.

Міністерство охорони здоров’я Італії оголосило 21 місто, включаючи Рим, Мілан і Неаполь, зонами підвищеної небезпеки через спеку.

У Греції знову оголошено про підвищений рівень пожежної небезпеки. 26 червня на південь від Афін спалахнула велика лісова пожежа, що призвело до евакуації людей та перекриття доріг поблизу храму Посейдона. Вогонь поширився на житлові будинки через сильний вітер.

Грецька влада залучила 130 пожежників, 12 літаків і 12 гелікоптерів для боротьби з вогнем, а поліція евакуювала 40 осіб.

В Іспанії жителі та туристи намагалися уникнути спеки, коли температура в Севільї та інших містах південної і центральної частин країни досягала 42°C.

У південних регіонах Іспанії температура перевищила середні сезонні показники, що спонукало владу оголосити медичну тривогу та надати рекомендації з безпеки.

Національна метеорологічна служба Іспанії Aemet повідомила, що червень може стати найспекотнішим місяцем з початку спостережень.

Експерти попереджають, що сильна спека може негативно вплинути на повсякденне життя, особливо на вразливі групи населення, такі як літні люди та діти. Влада рекомендує уникати фізичних навантажень у найспекотніші години та пити достатньо рідини.

Дослідження, опубліковане в журналі Lancet Public Health, вказує на зростання ризику смертей, пов’язаних зі спекою, через зміну клімату. Прогнозується, що до середини століття смертність, пов’язана зі спекою, може зрости більш ніж у чотири рази за умов чинної кліматичної політики.