Винищувач F-16 перехопив цивільний літак над Нью-Джерсі

Про це повідомило Об’єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD)

5 липня над Бедмінстером, штат Нью-Джерсі, американський винищувач F-16 перехопив цивільний літак, який порушив тимчасово закритий повітряний простір. Про це повідомило Об’єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).

Інцидент стався приблизно о 14:39 за місцевим часом (21:39 за київським часом) і став вже п’ятим випадком порушення повітряного простору за день, за інформацією командування.

Щоб привернути увагу пілота, винищувач виконав маневр, відомий як “лобова атака” (headbutt), після чого цивільний літак був безпечно виведений за межі обмеженої зони.

У NORAD також зазначили, що в останній час зафіксовано кілька подібних порушень, і закликали пілотів загальної авіації уважно перевіряти всі сповіщення перед вильотом у цьому регіоні.

Агенція Reuters повідомляє, що цей інцидент стався над гольф-клубом Дональда Трампа у Бедмінстері. На даний момент Білий дім не надає коментарів щодо ситуації.