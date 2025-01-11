Про це він сказав в інтервʼю виданню Delfi.

Джонсон назвав російського диктатора Володимира Путіна “йо***им ідіотом” через його імперіалістичні погляди.

“Те, що робить Путін, архаїчне та варварське, і він має зрозуміти, що Естонія, Латвія, Литва – жодна з цих країн більше не є частиною російської імперії, і те саме стосується України. Все скінчено. Скінчено! Більше немає імперії, Володимире, ти йо***ий ідіот! Вибачте за вираз. Але так воно і є”, – сказав британський політик.

Також Джонсон висловив впевненість у тому, що Україна може перемогти Росію у війні.

“Україна може перемогти. Я вірю, що вони переможуть. Цілком вражаюче, наскільки вони досягли успіху, з часу мого візиту до Києва у квітні 2022 року. Українці змогли витіснити росіяни із ще більшої території. Вони почали блискуче вторгнення в Курську область, прямо на територію Росію”, – зауважив він.

Він назвав досягнення українських військових “винятковими” й наголосив, що саме про це треба говорити, а не поширювати “дурні розмови про те, що Росія приречена виграти цю війну”.

“Росії не судилося перемогти”, – заявив Джонсон.