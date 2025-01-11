Про це він сказав в інтервʼю виданню Delfi.
Джонсон назвав російського диктатора Володимира Путіна “йо***им ідіотом” через його імперіалістичні погляди.
“Те, що робить Путін, архаїчне та варварське, і він має зрозуміти, що Естонія, Латвія, Литва – жодна з цих країн більше не є частиною російської імперії, і те саме стосується України. Все скінчено. Скінчено! Більше немає імперії, Володимире, ти йо***ий ідіот! Вибачте за вираз. Але так воно і є”, – сказав британський політик.
Також Джонсон висловив впевненість у тому, що Україна може перемогти Росію у війні.
“Україна може перемогти. Я вірю, що вони переможуть. Цілком вражаюче, наскільки вони досягли успіху, з часу мого візиту до Києва у квітні 2022 року. Українці змогли витіснити росіяни із ще більшої території. Вони почали блискуче вторгнення в Курську область, прямо на територію Росію”, – зауважив він.
Він назвав досягнення українських військових “винятковими” й наголосив, що саме про це треба говорити, а не поширювати “дурні розмови про те, що Росія приречена виграти цю війну”.
“Росії не судилося перемогти”, – заявив Джонсон.
- Келлог: Трамп хоче завершити війну в Україні “якомога швидше”
- Наступні тижні визначать, чи зможе Україна зберегти свою суверенність і довоєнні кордони, — WP
- Трамп заявив про можливу ескалацію війни в Україні