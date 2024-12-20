Перед довгоочікуваним боєм між чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та британським боксером Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) відбулася традиційна церемонія зважування.

Про це повідомляє DAZNBoxing.

Тайсон Ф’юрі важить 127,4 кг, тоді як вага Олександра Усика становить 102,5 кг.

Вага Усика трохи зросла у порівнянні з першим поєдинком між цими суперниками — тоді вона становила 101,1 кг. У той же час Ф’юрі помітно набрав масу: у травневому бою 2024 року він важив 118,8 кг, а зараз — 127,4 кг.

Для британця це не перший виступ із такою вагою — під час поєдинку з Френсісом Нганну у 2023 році він мав 126 кг. Натомість Олександр Усик зберігає стабільні показники своєї ваги, подібні до тих, що були у другому бою з Ентоні Джошуа, коли він важив 100,2 кг.

Особливу увагу привернув вихід Усика на церемонію зважування із закликом “Free Azovstal Defenders”. Український чемпіон вкотре використав свою популярність, аби нагадати світу про важливість визволення захисників Маріуполя.