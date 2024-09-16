Про це йдеться в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Схеми».
Журналісти «Схем» отримали доступ до внутрішніх документів АСД, які підтверджують її участь у масштабних дезінформаційних кампаніях. У документах містяться докази того, що компанія просуває наративи, покликані дискредитувати керівництво України. Наприклад, у деяких файлах йдеться про плани поширення фейкових переговорів щодо можливої відставки Залужного, щоб показати, що президент Зеленський не має авторитету серед військових.
АСД також організовувала кампанію «За кого ти?», яка мала на меті створити штучний конфлікт між Зеленським і Залужним та між Зеленським і Кличком, поширюючи відповідні інфографіки й меми серед української та європейської аудиторії. Крім того, російська агенція займалася фальсифікацією офіційних документів для подальшої дискредитації українського військового командування.
Одним із таких прикладів є підроблений наказ головнокомандувача Олександра Сирського про прирівнювання здачі в полон до державної зради, який мав на меті деморалізувати українських військових.
«Схеми» (Радіо Свобода) у співпраці з десятком європейських редакцій дослідили тисячі файлів витоку компанії політтехнолога Гамбашидзе.