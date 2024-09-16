Російська «Агенція соціального дизайну» (АСД) під керівництвом політтехнолога Іллі Гамбашидзе, працюючи на замовлення Кремля, веде кампанію з поляризації українського суспільства, використовуючи внутрішньополітичні конфлікти. Зокрема, вона активно експлуатує непрості взаємовідносини між президентом Володимиром Зеленським і такими фігурами, як Петро Порошенко, Валерій Залужний і Віталій Кличко. Основною метою таких маніпуляцій є дестабілізація політичної ситуації в Україні.

Про це йдеться в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Схеми».

Журналісти «Схем» отримали доступ до внутрішніх документів АСД, які підтверджують її участь у масштабних дезінформаційних кампаніях. У документах містяться докази того, що компанія просуває наративи, покликані дискредитувати керівництво України. Наприклад, у деяких файлах йдеться про плани поширення фейкових переговорів щодо можливої відставки Залужного, щоб показати, що президент Зеленський не має авторитету серед військових.

АСД також організовувала кампанію «За кого ти?», яка мала на меті створити штучний конфлікт між Зеленським і Залужним та між Зеленським і Кличком, поширюючи відповідні інфографіки й меми серед української та європейської аудиторії. Крім того, російська агенція займалася фальсифікацією офіційних документів для подальшої дискредитації українського військового командування.

Одним із таких прикладів є підроблений наказ головнокомандувача Олександра Сирського про прирівнювання здачі в полон до державної зради, який мав на меті деморалізувати українських військових.

«Схеми» (Радіо Свобода) у співпраці з десятком європейських редакцій дослідили тисячі файлів витоку компанії політтехнолога Гамбашидзе.