Невдала атака російських морських дронів на Южне - заявив Кирило Буданов

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
На початку червня російські військові спробували атакувати місто Южне в Одеській області, використовуючи морські дрони, але ця операція не увінчалася успіхом. Про це повідомив Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, під час прес-конференції.
Буданов зазначив, що російська армія застосувала новітні експериментальні моделі морських дронів, які не змогли досягти своїх цілей.
“Вони здетонували при підходах до наших територіальних вод, навіть не дійшовши до них. Йшли на місто Южне і шукали там свої цілі.”
Хоча не вдалося з’ясувати, які саме об’єкти Росія планувала вразити, атака завершилася невдачею для агресора, підкреслив Буданов.
Крім того, у Головному управлінні розвідки зазначили, що Росія намагається налагодити власне виробництво морських дронів, але поки що ці зусилля не приносять результатів.
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