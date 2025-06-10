Фейкові дзвінки про обмін військовополоненими – попередження Координаційного штабу

Як йдеться у повідомленні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Telegram

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили про нову хвилю дзвінків від невідомих осіб, які представляються “представниками російських органів, відповідальних за обмін”. Ці особи намагаються маніпулювати родичами українських полонених, чинячи на них тиск. Відомство підкреслило, що такі дії не мають жодного відношення до офіційних механізмів обміну і є частиною інформаційно-психологічної операції (ІПСО) з боку Росії.

Згідно з інформацією Коордштабу, ці “представники” закликають близьких українських військових масово надсилати електронні звернення до різних державних і міжнародних структур, а також надавати докази, такі як фото чи скриншоти листів, у приватні повідомлення. Вони також поширюють так звані “інструкції” у чатах родин зниклих безвісти.

“Для ‘зручності’ вони надають орієнтовний текст звернень та перелік установ, до яких нібито слід звертатися.”

Серед зазначених установ і організацій, до яких закликають звертатися, є:

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими;

Національне інформаційне бюро;

Міжнародний комітет Червоного Хреста;

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (OHCHR);

Адміністрація президента США (Білий дім).

Координаційний штаб наголосив, що ці дії не мають нічого спільного з офіційними механізмами обміну військовополоненими і є черговою інформаційно-психологічною операцією агресора, спрямованою на дестабілізацію суспільства та дискредитацію державних органів.

“Ці дії не мають нічого спільного з офіційними механізмами обміну військовополоненими. Це – чергова інформаційно-психологічна операція агресора, яка має на меті посіяти паніку, дестабілізувати суспільство та дискредитувати державні органи.”

Відомство закликало родичів українських військовополонених не піддаватися на провокації таких “телефонних абонентів” і в разі отримання подібних дзвінків негайно звертатися до правоохоронних органів та Координаційного штабу.

9 червня, за результатами другого раунду перемовин між українською та російською делегаціями у Стамбулі, в Україну повернулися 66 українських військовослужбовців.

Заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов зазначив, що нинішній обмін полоненими відрізняється від попередніх, адже раніше списки формувалися без чіткої інформації. Наразі переговори щодо повернення українців тривають активно, і Україна “жорстко відстоює” свої позиції.

Результатом першого раунду перемовин у Туреччині у травні 2025 року став масштабний обмін військовополоненими у форматі “1000 на 1000”, який відбувся у три етапи з 23 по 25 травня.

7 червня помічник президента Росії Володимира Путіна та голова російської переговорної делегації Володимир Мединський заявив, що Україна нібито “несподівано перенесла на невизначений термін обмін тіл загиблих та обмін військовополоненими”.

Координаційний штаб спростував ці заяви, підкресливши, що повідомлення представників РФ про начебто початок повернення тіл або репатріаційних заходів не відповідають дійсності.

8 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія досі не надала повні списки на обмін.