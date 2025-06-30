Фіктивні листи з підписом Олександра III допомогли чоловікам виїхати з України - кримінальне провадження

Про це повідомили у виданні NGL.media

Львівська обласна військова адміністрація (ОВА) затверджувала виїзд чоловіків за кордон на основі листів від фіктивної громадської організації “Гуманітарна надія нації”. Ці документи містили підпис російського імператора Олександра III, який був скопійований з “Вікіпедії”. Завдяки цим листам семеро чоловіків змогли виїхати з України і не повернулися назад.

Згідно з інформацією, опублікованою виданням NGL.media, “Гуманітарна надія нації” представляє себе то як громадську організацію, то як “українсько-французьку групу”. Проте жодних відомостей про неї немає ані в українських, ані у французьких реєстрах, а також у Міністерстві юстиції України.

Офіційні листи, які надходили до Львівської ОВА, були оформлені з явним сарказмом: у них використовували логотип російського “Газпромбанку” та автограф імператора Олександра III. Директором цієї організації вказали ім’я Олександр Ніколенко, що є досить поширеним в Україні.

Протягом осені 2022 року Львівська ОВА отримала п’ять таких листів, які підписав голова адміністрації Максим Козицький. За даними журналістів, щонайменше семеро з восьми чоловіків, яким було дозволено виїзд на основі цих листів, не повернулися в Україну.

У Львівській ОВА зазначили, що відповідальність за достовірність інформації в листах несе виключно сторона, яка їх подавала.

Реакція правоохоронних органів

Галицька окружна прокуратура Львова зареєструвала кримінальне провадження за фактом організації незаконного виїзду військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України на основі підроблених листів.

“Зараз у мережі шириться інформація про те, що посадова особа неіснуючої організації організовувала виїзд військовозобовʼязаних чоловіків через державний кордон України. Зокрема, предʼявляючи Львівській ОВА відповідні листи, які вносились до системи ‘Шлях’. Реагуючи на даний факт, Галицькою окружною прокуратурою міста Львова зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 КК України”,

Досудове розслідування було доручено територіальному органу поліції.