Фейк про полювання Фрідріха Мерца на білих ведмедів спростовано

Про це повідомляє DW за підсумками свого фактчеку.

В мережі з’явилося відео, в якому стверджується, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нібито застрелив тюленя та білих ведмедів. Проте, це виявилося фейком, що активно поширюється російською пропагандистською групою. Про це повідомляє фактчекінгова служба DW.

Згідно з інформацією, опублікованою в Bild, прокремлівські фабрики фейків розповсюдили новину про те, що Фрідріх Мерц нібито вбив білу ведмедицю, її двох дитинчат і тюленя під час ексклюзивного полювання в Канаді.

Ця вигадка вперше з’явилася на сайті Toronto Journal, який не має вихідних даних і, ймовірно, був створений спеціально для розповсюдження дезінформації. Як з’ясувалося, всі “журналісти” на цьому сайті – це фотографії, вкрадені з реального канадського видання Toronto Star, повідомляє Bild.

У відео демонструється, ймовірно, згенероване за допомогою штучного інтелекту зображення Фрідріха Мерца з рушницею, який стоїть на колінах перед мертвим тюленем. Далі показуються й мертві білі ведмеді. Також в сюжеті нібито береться інтерв’ю у жителя інуїтського селища Корал-Гарбор, де Мерц нібито полював. Він емоційно висловлює думку, що його село не є “ігровим майданчиком для багатіїв” і що така різанина порушує закон.

Bild зазначає, що єдиною правдою є те, що в Корал-Гарборі, невеликому інуїтському селищі на острові Саутгемптон на півночі Канади, дійсно мешкає багата арктична фауна, включаючи білих ведмедів.

Першими про цей фейк повідомили на дослідницькому порталі Gnida, який регулярно викриває російські дезінформаційні кампанії. За їхніми даними, за цією історією стоїть група Storm-1516, яка вже запускала фейкові кампанії проти Олімпійських ігор у Парижі, кандидатки в президенти США Камали Гарріс, колишньої міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок і президента України Володимира Зеленського. Фрідріх Мерц також раніше ставав їхньою мішенню, коли йому приписували серйозні проблеми зі здоров’ям.

Кілька американських ЗМІ вказали, що ключову роль у цій кампанії відіграє Джон Дуган – колишній заступник шерифа з Флориди, який втік до Москви і, за даними NewsGuard, став “ключовою фігурою в глобальній мережі дезінформації Росії”.