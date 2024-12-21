В Україні продовжує погіршуватися ситуація з нестачею особового складу на фронті. Це змушує військове керівництво переводити фахівців із протиповітряної оборони до піхотних підрозділів, що створює серйозні проблеми для функціонування системи ППО.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами одного з офіцерів, які працюють у системі ППО, рішення про переведення людей на фронт приймаються через гостру нестачу піхоти.

“Ці люди знали, як працює ППО, деякі з них були навчені на Заході та мали реальні навички, а зараз їх відправляють на фронт, де вони не мають належної підготовки”, – зазначив військовий.

Зменшення чисельності фахівців негативно впливає на ефективність роботи ППО. Представники повітряних сил, зокрема офіційний спікер Юрій Ігнат, підтвердили факти переведень, назвавши їх “болючими”. Водночас, на його думку, ці заходи не впливають на показники збиття російських дронів.

Однак джерела, з якими спілкувалися журналісти, висловлюють занепокоєння щодо таких рішень. Один із офіцерів розповів, що через брак кадрів у нього залишаються переважно люди старшого віку або з травмами.

“Мене вже скоротили більш ніж наполовину. Нещодавно комісія запросила ще десятки людей. Залишаються лише ті, кому за 50, або травмовані. Так працювати неможливо”, – додав він.

Ситуація посилюється складнощами з мобілізацією. Хоча більшість українців розуміють необхідність цього процесу, на особистому рівні він викликає негатив. Останніми місяцями обурення викликають і дії мобілізаційних груп, які роздають повістки на вулицях.

Дослідження, проведене влітку центром Разумкова, показало зміну ставлення населення до мобілізації: 46% респондентів вважають, що уникати служби не соромно, тоді як лише 29% із цим не погоджуються.

На думку військових, покращити ситуацію можна не лише через зниження призовного віку, а й шляхом створення кращих умов і мотивування мобілізованих. Хоча США закликали Україну знизити вік мобілізації до 18 років, у Києві вважають, що це рішення матиме руйнівні наслідки для суспільства та молодого покоління.