До посту, на якому зображено прапор України, ставилось питання: чи варто підтримувати Україну? Пропонувалось всього два варіанти відповіді: А. Так й Б. Ні.

Виявилось, що читачі масово підтримують продовження підтримки України.

Ось лише деякі із відповідей:

А. Я живу у Фінляндії, тому вибір цілком зрозумілий. Я розумію, що для багатьох людей у ​​вашій країні це може здатися менш важливим і далеким. Я вдячний за те, як ви підтримуєте Україну. Я ще трохи сподіваюся, що війна може закінчитися.

Так! Звичайно, тому що в мене є совість і розум, тобто якщо вас також цікавить думка з Європи.

Так! Я впевнений, як біс! Моя дівчина звідти. Слава Україні!