До посту, на якому зображено прапор України, ставилось питання: чи варто підтримувати Україну? Пропонувалось всього два варіанти відповіді: А. Так й Б. Ні.
“Висловіть чесну думку: чи підтримуєте ви Україну?
А. Так
Б. Ні
Виявилось, що читачі масово підтримують продовження підтримки України.
Ось лише деякі із відповідей:
А. Я живу у Фінляндії, тому вибір цілком зрозумілий. Я розумію, що для багатьох людей у вашій країні це може здатися менш важливим і далеким. Я вдячний за те, як ви підтримуєте Україну. Я ще трохи сподіваюся, що війна може закінчитися.
Так! Звичайно, тому що в мене є совість і розум, тобто якщо вас також цікавить думка з Європи.
Так! Я впевнений, як біс! Моя дівчина звідти. Слава Україні!
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