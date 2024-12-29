До посту, на якому зображено прапор України, ставилось питання: чи варто підтримувати Україну? Пропонувалось всього два варіанти відповіді: А. Так й Б. Ні. 

“Висловіть чесну думку: чи підтримуєте ви Україну? 

А. Так 

Б. Ні

Виявилось, що читачі масово підтримують продовження підтримки України.

Ось лише деякі із відповідей:

А. Я живу у Фінляндії, тому вибір цілком зрозумілий. Я розумію, що для багатьох людей у ​​вашій країні це може здатися менш важливим і далеким. Я вдячний за те, як ви підтримуєте Україну. Я ще трохи сподіваюся, що війна може закінчитися.

Так! Звичайно, тому що в мене є совість і розум, тобто якщо вас також цікавить думка з Європи.

Так! Я впевнений, як біс! Моя дівчина звідти. Слава Україні!

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