Прощання з родиною з Одеси після ракетного удару в Бат-Ямі

Як повідомляють у соцмережах Міністерстві закордонних справ Ізраїлю у Telegram

30 червня в ізраїльському місті Бат-Ям відбулося прощання з родиною з Одеси, яка загинула 14 червня внаслідок ракетного удару, здійсненого іранською ракетою. Цю інформацію оприлюднили у соціальних мережах Міністерства закордонних справ Ізраїлю. Церемонія прощання пройшла на місці трагедії, де сталася атака.

Нагадаємо, що внаслідок прямого влучання ракети в багатоповерхівку в Бат-Ямі загинули семирічна Настя, яка прибула до Ізраїлю для лікування онкології, а також її мама Марія, бабуся Олена та двоюрідні брати Костянтин і Ілля.

Ганна Пєшкурьова, мати загиблих хлопчиків, повідомила, що тіла родини будуть кремовані в Ізраїлі, після чого їх повернуть до України.

“Їхні тіла кремують в Ізраїлі та повернуть до України.” – Ганна Пєшкурьова

Прощання з родиною відбулося 30 червня 2025 року в Бат-Ямі, Ізраїль, на місці трагедії, що стало символом глибокого болю та втрати для української громади за кордоном.