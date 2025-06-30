Прощання з родиною з Одеси після ракетного удару в Бат-Ямі

Як повідомляють у соцмережах Міністерстві закордонних справ Ізраїлю у Telegram
30 червня в ізраїльському місті Бат-Ям відбулося прощання з родиною з Одеси, яка загинула 14 червня внаслідок ракетного удару, здійсненого іранською ракетою. Цю інформацію оприлюднили у соціальних мережах Міністерства закордонних справ Ізраїлю. Церемонія прощання пройшла на місці трагедії, де сталася атака.
Нагадаємо, що внаслідок прямого влучання ракети в багатоповерхівку в Бат-Ямі загинули семирічна Настя, яка прибула до Ізраїлю для лікування онкології, а також її мама Марія, бабуся Олена та двоюрідні брати Костянтин і Ілля.
Ганна Пєшкурьова, мати загиблих хлопчиків, повідомила, що тіла родини будуть кремовані в Ізраїлі, після чого їх повернуть до України.
“Їхні тіла кремують в Ізраїлі та повернуть до України.”
Прощання з родиною відбулося 30 червня 2025 року в Бат-Ямі, Ізраїль, на місці трагедії, що стало символом глибокого болю та втрати для української громади за кордоном.
Інші теми, які вам можуть сподобатися:
- У Києві відбулося прощання з 11-річною Марійкою Сьорою та її матір’ю, загиблими під час ракетного обстрілу. Люди вшанували пам’ять жертв війни, приносячи квіти та іграшки.
- Російські військові завдали ракетного удару по складах у Дергачах, знищивши продукти та пошкодивши будівлі, але без постраждалих серед населення.
- Пʼятеро українців загинули в Ізраїлі через ракетну атаку Ірану. Триває ідентифікація жертв та міжнародна напруга між Ізраїлем і Іраном.