Загибель Ганни Деменкової під час обстрілу Харкова 7 червня 2025

Про прощання повідомив голова правління “Укрзалізниці” Олександр Перцовський

10 червня в Харкові відбулося прощання з Ганною Деменковою, яка виконувала обов’язки начальника Малої Південної залізниці. Вона загинула внаслідок російського обстрілу 7 червня, коли КАБи влучили по залізничній інфраструктурі. Про це повідомив Олександр Перцовський, голова правління “Укрзалізниці”.

“Поговорили з учнями Малої Південної. По-дорослому. Їм зараз нелегко: для багатьох вона була як друга мама, а Володимир Федорович Ковтун, який також загинув від російського КАБа – як добрий залізничний дідусь.” – Олександр Перцовський

Учні стали свідками справжньої єдності залізничної родини, де всі підтримують один одного в горі. У такі критичні моменти діти отримують важливі життєві уроки, навчаючись не лише святкувати, а й сумувати разом.

Ганна Деменкова була призначена на посаду лише за два тижні до трагедії. Внаслідок обстрілу, що стався 7 червня, вона загинула, а також постраждали інші працівники. Інструктор дитячої залізниці В’ячеслав Черпак поділився спогадами про неї:

“Це був наш скарб. Я знаю, що вона працювала тут інструкторкою, потім, деякий час, заступницею начальника. І зараз її сюди призначили виконувати обов’язки начальника залізниці.” – В’ячеслав Черпак

Внаслідок обстрілу, який стався в ніч на 8 червня, помер 62-річний чоловік, колишній працівник дитячої залізниці. Загалом 12 осіб отримали поранення та шок. Станом на 8 червня п’ятеро поранених залишалися в лікарнях, зокрема, інструкторка Інна Бойко, яка потребувала штучної вентиляції легенів.

За інформацією Олександра Перцовського, на 10 червня стан усіх поранених стабільний. Троє з них вже готові до виписки, а інші потребують тривалого лікування та реабілітації.

7 червня, після 17:30, російські війська вдруге обстріляли Харків, влучивши в Шевченківський та Київський райони. Одне з влучань сталося по дитячій залізниці, що призвело до загибелі її очільниці. Загалом у місті постраждали 19 осіб, а обстріли також торкнулися приватного сектору.