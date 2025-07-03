Прощання з полковником Сергієм Захаревичем у Умані

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

3 липня в Умані відбулася прощальна церемонія для полковника Сергія Захаревича, командира 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка. Він загинув внаслідок ракетного удару російських військ по Гуляйполю на Дніпропетровщині. Сергію було 42 роки, про що повідомив президент військово-цивільної спілки “Бойове братерство України” Павло Жебрівський.

Захаревич очолив 110-ту бригаду у лютому 2025 року, раніше він служив заступником командира 33-ї бригади. За свою мужність і відвагу у 2015 році отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня, а у 2022 році – II ступеня.

Павло Жебрівський, який знав Сергія з 2014 року, поділився спогадами про їхнє знайомство в Дебальцевому. Він підкреслив, що Захаревич був справжньою “людиною-війною”, яка навчала мобілізованих солдатів користуватися зброєю та вела їх у найскладніші бої.

“У 2014 році я мобілізувався в Збройні сили України і проходив службу 54 розвідбаті в Дебальцевому. Сергій на початках був у Донецькому аеропорту, коли ми займали позиції в Дебальцевому, а потім він долучився до батальйону, власне, тоді ми і познайомилися.” – Павло Жебрівський

Жебрівський також згадав про героїчний вчинок полковника, коли він разом із чотирма воїнами розвідбатів на “Уралі” проник у ворожу шахту, де перебувало близько двадцяти окупантів, і вивів усіх живими.

“Ніколи не забуду, як він і чотири наших воїни із розвідбату на «Уралі» заскочили до орків на шахту в районі Чорнухиного. Наших було чотири, а орків було десь біля двадцяти. І він вивів всіх чотирьох повністю живими, заходячи практично в лігві ворога.” – Павло Жебрівський

Останній раз Павло бачив Сергія два місяці тому, коли привіз йому допомогу для фронту. Він підкреслив, що Захаревич був мовчазним, але надзвичайно дієвим командиром, який готував групи бійців за унікальними методиками, що перевершували навіть стандарти НАТО.

Військовий 110-ї бригади з позивним “Фідель” зазначив, що полковник був прикладом честі та лідерства для всього колективу. Він очолив бригаду під час бойових дій на Донеччині і залишив по собі світлу пам’ять серед побратимів.

На церемонію прощання прийшло багато людей, зокрема уманка Галина Смілянець, яка подякувала загиблому за захист і висловила підтримку військовим.

“Я прийшла провести в останню путь таку людину, яка нас захищала. Воїн, він був справжній воїн, який нас охороняв. Я вдячна хлопцям військовим, низький їм уклін, хочу, щоб вони живі верталися.” – Галина Смілянець

Керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець підкреслив, що Сергій Захаревич з 2014 року виконував надзвичайно небезпечні бойові завдання, був сміливим і ініціативним командиром, який ставився з повагою до своїх підлеглих.