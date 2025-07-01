Прощання з Катериною Борсинською, загиблою під час атаки дрона в Одесі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Кривому Розі відбулося прощання з Катериною Борсинською, яка загинула внаслідок атаки Росії на Одесу в ніч на 28 червня. Жінка, разом зі своїм чоловіком, стала жертвою удару дрона, що влучив у їхню квартиру. Катерина викладала у ліцеї №81 у Кривому Розі, а нещодавно переїхала до Одеси, де працювала соціальною педагогинею в місцевому навчальному закладі.

Її син Данило розповідає, що в момент вибуху мама збиралася йти в укриття, але не встигла.

“Ми чули вибух, а зрозуміли, коли її співмешканець подзвонив і сказав, що їм в квартиру влучив дрон, я їхав і був спокійний, бо перше, що я спитав: мама ціла, він сказав – мама ціла. А вже о пів на третю ранку я дізнався, що трапилось.” – Данило Семеха

Невістка Анастасія згадує, що Катерина переїхала до Одеси майже три роки тому, спочатку допомагала з онуком, а згодом влаштувалася педагогом у Одеському Михайлівському ліцеї.

“Я любила Катю, вона для мене була тут, як мама. Катя була комунікабельна людина, її дуже багато людей знало. Вона дуже світла, красива жінка.” – Анастасія Тюкавкіна

На прощання з Катериною зібралися родина, друзі та колишні колеги. Подруга Світлана згадує, що Катерина була дуже чуйною та доброю людиною.

“Ми з нею завжди зідзвонювались, вона казала, що постійно бігали в укриття. Я дізналась з новин, потім одразу її набрала, телефон не відповідав. Як подруга вона була дуже чуйна, була дуже добра, я її завжди називала хохотушка.” – Світлана

Колега Марина, яка працювала з Катериною понад 10 років, відзначає її професіоналізм і життєрадісність.

“Вона раділа життю і завжди всім допомагала, була фахівцем на своєму місці. Вона робила все на 100%. Світ став сірим без неї, бо це дуже яскрава людина була.” – Марина Ахіджанова

Інша колега Вікторія згадує, що знала Катерину з 1998 року, коли та прийшла працювати вчителем української мови та літератури.

“Тоді я подумала, що нам дуже поталанило, що до нас прийшла така україночка. Вона випустила один клас у нас, дуже гарно ставилась до своєї роботи. Взагалі вона була дуже креативною.” – Вікторія

У Катерини Борсинської залишився син та двоє онуків. Прощання з нею відбулося за участі близьких та колег, які згадували її як світлу, добру і талановиту людину.