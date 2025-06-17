Прощання з актором і військовим Юрієм Феліпенком у Києві

Про це повідомила Катерина Мотрич, дружина військового

Прощання з українським актором театру та кіно, а також військовим Юрієм Феліпенком відбудеться в четвер, 19 червня, у Києві. Церемонії пройдуть у Театрі на Подолі та в Михайлівському соборі. Цю інформацію підтвердила його дружина, Катерина Мотрич.

Церемонія прощання запланована на 11:00 у Театрі на Подолі, де Юрій працював протягом багатьох років. Усі бажаючі зможуть вшанувати його пам’ять о 13:30 в Михайлівському Золотоверхому соборі. Рідні просять приносити лише живі квіти.

Близькі Юрія звернулися до медіа з проханням проявити повагу до їхнього горя:

“Просимо зважати на особисті кордони людей і дотримуватись коректної дистанції. Утримайтесь від емоційних крупних знімків рідних і спекуляцій темою загибелі в заголовках і матеріалах. Якщо ваша робота пройде непомітною – це буде найкращий жест вдячності та поваги до Юри з вашого боку”.

Про Юрія Феліпенка

Юрій Феліпенко приєднався до Збройних сил України у квітні 2024 року, служачи у 429 окремому полку безпілотних систем “Ахіллес”.

З 2016 року він грав у Київському академічному драматичному театрі на Подолі. Юрій закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, де навчався на курсі Юрія Висоцького.

Феліпенко здобув популярність завдяки своїм театральним ролям у драмах “Сірі бджоли” за книгою Андрія Куркова та “За двома зайцями” Івана Нечуя-Левицького і Михайла Старицького. Також він з’являвся у серіалі “Обіцянка богу”.

15 червня 2025 року його дружина Катерина Мотрич повідомила про загибель Юрія. Йому було всього 32 роки.