Прощання з актором і військовим Юрієм Феліпенком у Києві

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Києві, в Михайлівському соборі, відбулося прощання з Юрієм Феліпенком, актором і військовим, який загинув на фронті. Йому було всього 32 роки. Ця трагічна новина стала відомою завдяки повідомленням журналістів.

На церемонії зібралися більше ста людей, які прийшли вшанувати пам’ять Юрія та висловити свої співчуття родині.

“Юра був класний, світлий, щирий. Такий, як ти хочеш бачити українців. З такими цінностями людина пішла, щоб ми мали ті ж самі цінності тут і продовжували радуватися, сміятися. Він був актором, хотів повернутися, продовжувати будувати цей Театр на Подолі, нести культуру. І тому це важко.” – Микита, друг родини

Роб Фельдман, ще один друг Юрія, згадує про їхнє знайомство в театрі та підкреслює, наскільки унікальним був Феліпенко як актор і особистість.

“Ми з ним познайомились в театрі, на постановці однієї з вистав. І з першої репетиції для мене було абсолютно зрозуміло, що він феноменальний актор. І це така втрата, яку нічим не компенсувати. Якщо порівнювати в історичній перспективі, то це як Джеймс Дін, але набагато краще. Тому що і його ролі, і його вчинки з життя – все мало сенс.” – Роб Фельдман, друг Юрія

Ще один друг, також на ім’я Юрій, зазначає, що Феліпенко був надзвичайно доброю і світлою людиною, яка ніколи не проявляла агресії.

“Це абсолютно мегапозитивна людина. Дуже добра, дуже світла людина. Я ніколи не помічав, щоб він був злий, агресивний. Це людина світла. І таким він залишився.” – Юрій, друг Феліпенка

Раніше близькі та знайомі вже прощалися з Юрієм у Театрі на Подолі, де він працював протягом багатьох років.

Юрій Феліпенко приєднався до Збройних сил України у квітні 2024 року, служачи у 429 окремому полку безпілотних систем “Ахіллес”.

Він був актором Київського академічного драматичного театру на Подолі з 2016 року, закінчивши Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, курс Юрія Висоцького.

Феліпенко здобув популярність завдяки своїм театральним ролям у драмах “Сірі бджоли” за книгою Андрія Куркова, “За двома зайцями” Івана Нечуя-Левицького та Михайла Старицького, а також завдяки участі у серіалі “Обіцянка богу”.

15 червня 2025 року його дружина Катерина Мотрич повідомила про загибель Юрія, що стало великою втратою для всіх, хто його знав.