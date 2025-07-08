Смертельний напад у Харкові: троє молодих людей затримані

Про це 8 липня повідомила поліція Харківської області

У Харкові, ввечері 5 липня, троє молодих людей, за інформацією слідства, після вживання алкоголю вчинили напад на чоловіка, з яким у них виник конфлікт. Внаслідок побиття постраждалий отримав серйозні травми, включаючи переломи. Про це стало відомо 8 липня з повідомлення поліції Харківської області.

Інцидент стався в Салтівському районі міста.

“Група молодиків, серед яких були й неповнолітні, вживала алкоголь за гаражами. Між 25-річним чоловіком та трьома учасниками компанії виник конфлікт, який переріс у бійку. Потерпілий отримав численні удари по голові та тулубу, від яких помер.” – Поліція Харківської області

За даними експертів, смерть чоловіка настала внаслідок множинних тілесних ушкоджень та переломів, що підтверджує інформація, надана поліцією.

Правоохоронці затримали підозрюваних, яким вже висунули обвинувачення у завданні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті потерпілого.

Згідно з українським законодавством, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.