Смертельний напад у Харкові: троє молодих людей затримані

Про це 8 липня повідомила поліція Харківської області
У Харкові, ввечері 5 липня, троє молодих людей, за інформацією слідства, після вживання алкоголю вчинили напад на чоловіка, з яким у них виник конфлікт. Внаслідок побиття постраждалий отримав серйозні травми, включаючи переломи. Про це стало відомо 8 липня з повідомлення поліції Харківської області.
Інцидент стався в Салтівському районі міста.
“Група молодиків, серед яких були й неповнолітні, вживала алкоголь за гаражами. Між 25-річним чоловіком та трьома учасниками компанії виник конфлікт, який переріс у бійку. Потерпілий отримав численні удари по голові та тулубу, від яких помер.”
За даними експертів, смерть чоловіка настала внаслідок множинних тілесних ушкоджень та переломів, що підтверджує інформація, надана поліцією.
Правоохоронці затримали підозрюваних, яким вже висунули обвинувачення у завданні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті потерпілого.
Згідно з українським законодавством, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
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