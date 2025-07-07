ДТП з пасажирським автобусом у Дніпровському районі: одна загибла, понад 30 постраждалих

Як йдеться на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій
Сьогодні, 7 липня, вранці, неподалік селища Петриківка, що в Дніпровському районі, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю двоповерхового пасажирського автобуса. В результаті аварії загинула одна особа, а близько 30 людей отримали травми. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Аварія сталася на автошляху Н-31, що з’єднує Дніпро з Царичанкою, Кобеляками та Решетилівкою. Рятувальники змогли деблокувати шістьох постраждалих з понівеченого автобуса.
На місці події загинув чоловік, а 28 осіб звернулися за медичною допомогою до найближчих лікарень.
Для ліквідації наслідків ДТП на місці працювали десятеро рятувальників та три одиниці техніки.
За попередніми даними, водій автобуса не зміг впоратися з керуванням, внаслідок чого автобус виїхав за межі проїзної частини та перекинувся.
“За попередньою інформацією, водій автобуса ‘VAN HOOL’ не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб виїхав за межі проїзної частини та перекинувся.”
Слідчі органи відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, що стосується порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до загибелі людини та тілесних ушкоджень.
Згідно з санкцією цієї статті, покарання може становити від трьох до восьми років позбавлення волі, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
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