Трагедія в Нікополі: загибель і поранення через атаку російських дронів

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram-каналі Дніпропетровської ОВА

У Нікополі, внаслідок атаки російських військових, загинув 58-річний чоловік. Ворожий боєприпас був скинутий на місто за допомогою безпілотника, про що повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Також в результаті удару FPV-дроном постраждав 47-річний чоловік, у якого попередньо діагностували уламкове поранення стегна та акубаротравму.

Постраждалому була надана домедична допомога, після чого його терміново доставили до лікарні, про що інформувала Державна служба з надзвичайних ситуацій.