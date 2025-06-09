Трагедія в Нікополі: загибель і поранення через атаку російських дронів

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram-каналі Дніпропетровської ОВА
У Нікополі, внаслідок атаки російських військових, загинув 58-річний чоловік. Ворожий боєприпас був скинутий на місто за допомогою безпілотника, про що повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Також в результаті удару FPV-дроном постраждав 47-річний чоловік, у якого попередньо діагностували уламкове поранення стегна та акубаротравму.
Постраждалому була надана домедична допомога, після чого його терміново доставили до лікарні, про що інформувала Державна служба з надзвичайних ситуацій.
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